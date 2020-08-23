Belarus'ta Aleksandr Lukaşenko karşıtları yine miting yaptı

Hafta sonlarında geniş katılımlı mitingler düzenleyen muhalefet yine kalabalık kitlelerle hem çatışmalarda ölenleri andı hem de Lukaşenko'ya karşı istifa talebini yineledi.

Çatışmalarda ölenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, yaralıların durumları hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Başkent Minsk'te bulunan Bağımsızlık Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, "Yaşasın Belarus, Lukaşenko defol, zafer bizimdir" gibi sloganlar attı. Muhalefet sözcüleri katılımcılara hitaben yaptıkları konuşmada Lukaşenko istifa edene kadar mitinglerine devam edeceklerini söyledi.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı miting devam ederken, kalabalık meydandan ayrılmaya başladı.