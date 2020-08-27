



"MEVCUT DURUMDA..."

Ayrıca Kovid-19'dan son 7 günde 132 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 28 bin 996'ya ulaştığı kaydedildi.

Diğer yandan ülkede son 7 günde Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 1607 hasta olduğu ve bunlardan 114'ünün yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığında Kovid-19'a karşı oluşturulan komisyona başkanlık eden Fernando Simon, "Mevcut durumda Kovid-19'dan 6 bin 36 hasta hastanede tedavi görüyor. Bu sayı hastanelerdeki toplam yatak kapasitesinin yüzde 5'ine denk geliyor. Durumun nispeten sakin olduğunu söyleyebiliriz." dedi.