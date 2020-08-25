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    • 26.08.2020 06:44
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    • 26.08.2020 06:44
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    Son dakika: 'den 'ye hava saldırısı

    Son dakika haberine göre, , 'nin güneyinde 'a ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi. Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail su, bunların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    sunun Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 'den atılan yanan balonlara karşılık savaş uçaklarının 'a ait bir tünele hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

    kaynaklarından alınan bilgiye göre ise İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan boş arazileri vurdu.

    Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

    yönetimi, Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangın çıktığını iddia ediyor.

    Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bunların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

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