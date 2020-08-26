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    • 27.08.2020 01:46
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    'da salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı

    () tarafından yapılan açıklamada, salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

    Libya'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı

    iç savaş ile birlikte yeni tip (Covid-19) salgını ile mücadeleye devam ediyor. Libya () tarafından yapılan açıklamada, salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

    Yerel saatle 21.00- 06.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağının tam gün uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

    Buna göre söz konusu yasağın 4 gün uygulanacağı, şehirlerarası seyahatin de yasaklandığı aktarıldı.

    Libya'da son 24 saatte 553 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle nedeniyle 7 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 11 bin 834'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 210'a ulaştı.

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