Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Erdoğan konuşmasında Yunanistan'a sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün yine arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir. Daha bir asır önce Anadolu'yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda kalanların şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir.

Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye, Akdeniz'de de Ege'de, Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz.

Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin, yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım."

YUNANİSTAN'DA ANINDA MANŞET OLDU

Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasında anında manşet oldu. Kathimerini "Erdoğan doğrudan tehdit etti" başlığını atarken, To Vima "Erdoğan'dan yeni tehdit" başlığını seçti. Ethnos ise haberi "Erdoğan: Her şeye hazırız" başlığıyla sundu.