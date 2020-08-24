



Seçimleri kendi hesapları dolayısıyla istemeyen bazı taraflar olduğunu kaydeden Serrac, Libyalı bütün tarafların kabul edeceği herhangi bir anlaşmayı uygulamaya hazır olduğunu aktardı.

Libyalı protestoculara yaşam koşullarının kötüye gittiği gerekçesiyle provakasyonlara alet olmamaları çağrısında bulunan Serrac, "Bütün devlet kurumlarına barışçıl göstericileri korumaları, sadece sabotajcılara müdahale etmeleri talimatı verdim." diye konuştu.

Barışçıl göstericilerin arasında provokatörlerin bulunduğunu, Libya devletinin prestijini düşürmek için sabotaj ve isyan eylemleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Serrac, petrol ihracatının yeniden başlaması ve halkı aç bırakma politikasının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.