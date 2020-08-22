Türkiye ve Katar, Libya'da meşru hükümeti desteklerken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Fransa gibi ülkeler Hafter'e destek veriyor.

LİBYA'DA TARAFLARIN ATEŞKES ÇAĞRISI

Libya Başbakanı Serrac, dün "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.