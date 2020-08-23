Koronavirüs Avrupa'yı esir aldı! Dünyayı ele geçiren kabusta ikinci dalga!

Avrupa'da tatil sezonu ile birlikte birçok ülkede korona virüs salgını etkisini arttırmaya başladı. İtalya'nın ünlü tatil bölgelerinden Sardunya Adası salgın ile mücadele kapsamında uygulanan karantina döneminde ez az vakanın görüldüğü bölgeler arasında yer alıyordu. Karantinanın sona ermesi ve tatil sezonunun başlamasıyla Sardunya Adası ülkede salgının merkezi haline geldi. Lazio Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, adadan geri dönenlerin neredeyse yarısının enfekte olduğu aktarıldı. Dün ülke genelinde yapılan Kovid-19 testleri sonrası başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio bölgesinde 215 kişide korona virüs tespit edildi. Bölge, ülkede en fazla vakanın bulunduğu yer olarak kayıtlara geçti. Bölge Yönetimi, tespit edilen 215 yeni vakanın 97'sinin Sardunya Adası kaynaklı olduğunu açıklarken, diğer bölgeler ise karşılıklı olarak yolculara test uygulanmasına karar verdi.