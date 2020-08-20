Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 21.08.2020 00:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.08.2020 01:17
    ABONE OL

    Trump'ın eski danışmanı , "dolandırıcılık" suçlamalarını reddetti, mahkeme serbest bıraktı

    Başkanı 'ın eski danışmanı , sınırında duvar örmek için başlatılan " (Duvarı İnşa Ediyoruz)" kampanyasına sağlanan fonlar üzerinden "dolandırıcılık" yaptığı suçlamalarını reddetti. Mahkeme, Bannon'ı 5 milyon dolar kefaletle serbest bıraktı.

    Dolandırıcılık suçlamalarını reddetti, serbest kaldı

    Sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra New York'ta mahkemeye çıkarılan Bannon, hakkındaki "dolandırıcılık" suçlamasını kabul etmedi.

    Öte yandan mahkeme, belirli seyahat yasağı şartıyla Bannon'ı 5 milyon dolar kefaletle serbest bırakmaya hükmetti.

    New York Güney Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Bannon'ın yanı sıra Brian Kolfage, Andrew Badolato ve Timothy Shea hakkında toplamda 25 milyon dolar bağış toplanan "We Build the Wall" kampanyası üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasının bulunduğu aktarılmıştı.

    BANNON, AĞUSTOS 2017'DE GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

    "We Build the Wall" kampanyası, Trump'ın yasa dışı göçmen geçişini engellemek için Meksika sınırına ördürdüğü duvarın özel kısımlarının fonlanması amacıyla başlatılmıştı.

    ABD Başkanı Trump'ın Washington'da "ırkçı söylemleriyle" tartışmalara neden olan baş stratejisti ve Trump'ın seçimleri kazanmasındaki en önemli isimlerden görülen Bannon, 19 Ağustos 2017'de görevinden ayrılmıştı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, "dolandırıcılık" suçlamalarını reddetti, mahkeme serbest bıraktı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri