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    • 20.08.2020 17:37
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    'ın eski baş stratejisti , "dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alındı

    Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 'ın eski baş stratejisti ve başdanışmanı ve 3 kişi daha sınırında duvar örmek için başlatılan " The Wall (Duvarı İnşa Ediyoruz)" kampanyasına sağlanan fonlar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

    Steve Bannon gözaltında

    New York Güney Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Bannon'ın yanı sıra Brian Kolfage, Andrew Badolato ve Timothy Shea hakkında toplamda 25 milyon dolar bağış toplanan "We Build the Wall" kampanyası üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasının bulunduğu aktarıldı.

    Bannon ve söz konusu diğer 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 4 sanığın öğleden sonra mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

    AĞUSTOS 2017'DE GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

    "We Build the Wall" kampanyası, Trump'ın yasa dışı göçmen geçişini engellemek için sınırına ördürdüğü duvarın özel kısımlarının fonlanması amacıyla başlatılmıştı.

    ABD Başkanı Trump'ın Washington'da "ırkçı söylemleriyle" tartışmalara neden olan baş stratejisti ve Trump'ın seçimleri kazanmasındaki en önemli isimlerden görülen Bannon, 19 Ağustos 2017'de görevinden ayrılmıştı.

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