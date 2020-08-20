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    • Dünya
    • 20.08.2020 16:49
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    • 20.08.2020 16:49
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    Tartışmalı aşısı Sputnik-V'nin üretimine başlanıyor! tüm dünyaya duyurdu!

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip 23 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 800 bine yaklaşrı. Damlacıklar yoluyla bulaşan ve DSÖ'nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüsü durdurmak için bilim insanları gece gündüz çalışırken 'dan flaş bir aşı açıklaması gelmişti. Dünyada büyük tartışmalara yol açan ve Rusya'da en yetkili isimlerin istifa etmesine neden olan koronavirüs aşısı Sputnik-V hakkında bir son dakika haberi geldi. Moscow'daki Gamaleya Enstitüsünde geliştirilen koronavirüs aşısının üretimine bugün itibarıyla başlandığı Rusya tarafından duyuruldu. Bakanlık tarafından üretimin bu ay sonunda biteceği iddia edildi. İşte detaylar...

    Rusya'nın ürettiği tartışmalı Covid-19 aşısı Sputnik V ile ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Reuters'ın duyurduğu ve TASS Haber Ajansı'na dayandırılan habere göre ülkede aşının 40 bin kişi üzerinde deneneceği bildirildi.

    TASS, haberi aşının üreticilerinin açıklamasına dayandırırken, aşının kullanımına izin verilmesi amacıyla Sputnik V'in yaygın testlerine başlanacağı; aşının 40 bin kişi üzerinde deneneceği açıklandı.

    Sputnik V aşısı için sadece iki aylık bir çalışma yapılmış, aşı ise çok küçük bir insan grubu üzerinde test edilmişti. Rus bilim insanları bu deneylerin sonucunu açıklamazken aşıyla ilgili hala birçok karanlık nokta bulunuyor ve dünya aşıya şüpheyle yaklaşıyor.

    Rusya'nın geliştirdiği tartışmalı Covid-19 aşısıyla ilgili flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre aşı üretimine başlandı.

    Moscow'daki Gamaleya Enstitüsünde geliştirilen koronavirüs aşısının üretimine bugün itibarıyla başlandığı Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bakanlık tarafından üretimin bu ay sonunda biteceği iddia edildi.

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