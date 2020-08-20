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    • 20.08.2020 13:36
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    Son dakika: ile ticaret müzakerelerini telefonda görüşecek

    , ile üzere telefon görüşmeleri gerçekleştirileceğini duyurdu.

    Ticaret görüşmeleri çok yakında!

    , ile üzere telefon görüşmeleri gerçekleştirileceğini duyurdu.

    Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ile ABD'nin önümüzdeki günlerde telefon görüşmeleri gerçekleştirme hususunda anlaştığını açıkladı. Bakanlık sözcüsü Gao Feng, iki ülkenin birinci faz ticaret anlaşmasındaki gelişmeleri ilerletmek üzere yakın tarihte telefon görüşmeleri gerçekleştireceğini bildirdi.

    Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in, geçtiğimiz Cumartesi günü görüşmeler gerçekleştirerek anlaşmanın uygulanmasında gelinen aşamayı ele alması bekleniyordu. Ancak ABD Başkanı Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınındaki yaklaşımının neden olduğu memnuniyetsizlik nedeniyle görüşmeleri ertelediğini söylemişti.

    İki ülke, geçtiğimiz Ocak ayında 'da aralarındaki ticari ihtilafları çözmeyi hedefleyen birinci faz anlaşmaya imza atmıştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Çin ile ABD ticaret müzakerelerini telefonda görüşecek
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