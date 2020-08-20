Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ile birinci faz ticaret anlaşmasındaki gelişmeleri ilerletmek üzere yakın tarihte telefon görüşmeleri gerçekleştirileceğini duyurdu.



Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ile ABD'nin önümüzdeki günlerde telefon görüşmeleri gerçekleştirme hususunda anlaştığını açıkladı. Bakanlık sözcüsü Gao Feng, iki ülkenin birinci faz ticaret anlaşmasındaki gelişmeleri ilerletmek üzere yakın tarihte telefon görüşmeleri gerçekleştireceğini bildirdi.



Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in, geçtiğimiz Cumartesi günü görüşmeler gerçekleştirerek anlaşmanın uygulanmasında gelinen aşamayı ele alması bekleniyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınındaki yaklaşımının neden olduğu memnuniyetsizlik nedeniyle görüşmeleri ertelediğini söylemişti.



İki ülke, geçtiğimiz Ocak ayında Beyaz Saray'da aralarındaki ticari ihtilafları çözmeyi hedefleyen birinci faz anlaşmaya imza atmıştı.