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    • Dünya
    • 19.08.2020 17:18
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    • 19.08.2020 17:18
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    Son dakika: 'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 175 bin 119'a yükseldi

    Gelen son dakika haberine göre, 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bin 119'a çıktı.

    Salgında korkutan tablo! Sayı 175 bini aştı...
    'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 175 bin 119'a yükseldi

    (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bin 119'a çıktı.

    ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi 44 bin 204 artışla 5 milyon 657 bin 561'e ulaştı.

    Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1341 artarak 175 bin 119'a çıktı.

    Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 12 bini, test yapılanların sayısı da 72 milyon 406 bini geçti.

    En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 411 bin 872 vakayla , 2 milyon 786 bin 999 vakayla da izliyor.

    ABD genelinde ise 640 bin 420 vakayla California "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor.

    California'yı 579 bin 932 vakayla Florida ve 579 bin 489 vakayla Teksas takip ediyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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