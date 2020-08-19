"ÇOK YAYGIN DEĞİL AMA BU TARZ BULAŞMALAR MÜMKÜN"

Cowling, Kovid-19'un bulaşması için ise, "Virüs öncelikle dondurulurken hayatta kalması gerek ve ısı artınca hayatta kalması gerek. Daha sonra bir kişinin eline bulaşması ve o kişinin de elini burnuna ya da ağzına götürmesi gerek. Ayrıca bu durumda bile canlı olması gerek. Bence bu çok yaygın bir bulaşma yöntemi değil, fakat böyle bulaşması mümkün" yorumunu yaptı.