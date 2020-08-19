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    • 19.08.2020 09:02
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    Sakın bunu yapmayın! ün bir bulaşma şekli daha ortaya çıktı!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip insanlığın üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor. Şu ana kadar 22 milyonu aşkın kişiye bulaşan koronavirüs 800 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya bir virüsle savaşırken bir bulaşma yolu daha ortaya çıktı. ’de bazı paketlerden koronavirüs bulaştığı tespit edilince ülkede bu ürünlere yasak getirildi.

    Brezilya ve Ekvador'dan gelen dondurulmuş gıda paketleri üzerinde yeni tip koronavirüs tespit eden Çinli yetkililer harekete geçti ve bazı ürünlerin ithalini durdurdu. Yaklaşık 220 milyar dolarlık bir pazara sahip olan soğuk zincir endüstrisine büyük bir sorun olan bu gelişmeyi uzmanlar değerlendirdi.

    ABD'nin köklü medya kuruluşlarından Bloomberg, donmuş gıdalar üzerinde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından bu şekilde insanlara virüs bulaşma ihtimalini gündeme getirdi.

    "ELVERİŞLİ BİR ORTAM OLUŞTURUYOR"
    Uzmanlar donmuş gıdadan korona bulaşma ihtimalinin olduğunu açıklarken, bunun düşük bir ihtimal olduğunu vurguladı. Özellikle soğuk depolama alanları ve et kesim merkezlerinin virüsün yayılması için soğuk ve kuru olduğu için elverişli bir ortam oluşturduğu kaydedildi.

    Hong Kong Üniversitesi'nde Biyoistatistik ve Epidemiyoloji Bölüm Başkanı Benjamin Cowling, "Virüsün dondurulduğu zaman hayatta kaldığını biliyoruz. Bu da enfeksiyonun donmuş gıdalar aracılığıyla yayılabileceğinin mümkün olduğunu gösteriyor. Fakat gerçekte bu çok düşük bir ihtimal, çünkü Kovid-19'un bulaşması için birçok farklı adım olması gerekiyor" dedi.

    "ÇOK YAYGIN DEĞİL AMA BU TARZ BULAŞMALAR MÜMKÜN"
    Cowling, Kovid-19'un bulaşması için ise, "Virüs öncelikle dondurulurken hayatta kalması gerek ve ısı artınca hayatta kalması gerek. Daha sonra bir kişinin eline bulaşması ve o kişinin de elini burnuna ya da ağzına götürmesi gerek. Ayrıca bu durumda bile canlı olması gerek. Bence bu çok yaygın bir bulaşma yöntemi değil, fakat böyle bulaşması mümkün" yorumunu yaptı.

    YASAKLAMA GETİRDİLER
    Çin hükümetine danışmanlık yapan ünlü doktorlardan Zhong Nanshan ise, "İthal edilmiş donmuş gıdadan virüsün bulaşması çok nadir bir durum" ifadesini kullandı. Fakat Nanshan'ın bu açıklamasına rağmen Çin, dondurulmuş ithal ürünler konusunda bazı önlemler aldı. Çin'in güneyindeki Guangzhou'da bulunan Soğuk Zincir Derneği, Kovid-19 salgınının yaygın olduğu bölgelerden donmuş et ve deniz ürünü ithal edilmemesine karar kıldı.

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    Haberler Dünya Sakın bunu yapmayın! Koronavirüsün bir bulaşma şekli daha ortaya çıktı!
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