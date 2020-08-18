Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.08.2020 15:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.08.2020 15:13
    ABONE OL

    Şoke eden araştırma! te ikinci dalga oradan gelecek!

    İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Aralık ayından bu yana dünyayı esir alan yeni tip şu ana kadar 22 milyonu aşkın kişiye bulaştı, 800 bine yakın kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Akciğerlere yerleşen koronavirüs giderek çoğalıp hastaların nefes almasını engelliyor. 6 aydır devam eden koronavirüs tam bitti derken vakalar bazı ülkelerde yeniden artışa geçti. Koronavirüs ile ilgili yapılan son araştırma şoke etti. Bilim insanları, sonbahar ve kış aylarında nedeniyle koronavirüs vakalarının artacağını ve lerin virüsün temel yayıcıları haline geleceği konusunda uyardı.

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs 22 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Çin'den yayılan koronavirüs en çok Avrupa ülkelerini etkiledi. İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 830'a ulaştı.

    Vaka sayısı son 24 saatte 530 artarak 290 bin 133 oldu.

    İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

    Koronavirüs vaka sayısında Avrupa'da birinci olan İngiltere'de yeni araştırma yapan bilim insanları hükümeti umumi tuvaletler konusunda uyardı.

    İKİNCİ DALGA O BÖLGEDEN GELECEK!
    İngiltere'de hükümete tavsiye veren bilim insanlarından oluşan ekip (SAGE), ülkedeki koronavirüs vakalarının Eylül ayında atacağını söyledi.

    42. SAGE toplantısında, uzmanlar soğuk havada corona virüsün yüzeyde kalma süresinin artacağını belirtti.

    Bilim insanları toplantıda koronavirüste ikinci dalganın beklendiğini ve ikinci dalgada en riskli bölgelerin umumi tuvaletlerin olacağı konusunda uyarılarda bulundu.

    Toplantıda "Halka açık tuvaletler virüsün yayılması için çok büyük bir risk taşıyor. Bu alanlardaki penceresiz ve soğuk ortamının yanında, dışkı ve idrar yoluyla bulaşmanın da gözardı edilmemesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Şoke eden araştırma! Koronavirüste ikinci dalga oradan gelecek!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri