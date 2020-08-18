Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs 22 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Çin'den yayılan koronavirüs en çok Avrupa ülkelerini etkiledi. İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 830'a ulaştı.
Vaka sayısı son 24 saatte 530 artarak 290 bin 133 oldu.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
Koronavirüs vaka sayısında Avrupa'da birinci olan İngiltere'de yeni araştırma yapan bilim insanları hükümeti umumi tuvaletler konusunda uyardı.
İKİNCİ DALGA O BÖLGEDEN GELECEK!
İngiltere'de hükümete tavsiye veren bilim insanlarından oluşan ekip (SAGE), ülkedeki koronavirüs vakalarının Eylül ayında atacağını söyledi.
42. SAGE toplantısında, uzmanlar soğuk havada corona virüsün yüzeyde kalma süresinin artacağını belirtti.
Bilim insanları toplantıda koronavirüste ikinci dalganın beklendiğini ve ikinci dalgada en riskli bölgelerin umumi tuvaletlerin olacağı konusunda uyarılarda bulundu.