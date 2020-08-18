Bunu daha önce hiç duymadınız! İnsanların yüzde 80'i koronavirüse...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 777 bin 470'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 52 bin 763'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 14 milyon 795 bin 803'e ulaştı.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 612 bin 27 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 173 bin 716'ya ulaştığı bildirildi.
Koronavirüsten korunmak için insanlar evlerine kapandı ancak evlerde de uygulanması gereken tüm tedbirleri uygulamaya aksattı. Konuyla ilgili yapılan son araştırma ise şoke etti. Araştırmada, Covid-19 riskinin en yüksek riskin, sanıldığı gibi toplu taşıma araçları ya eğlence mekanlarında değil, evlerde olduğu ortaya çıktı.
Çin'de yapılan son çalışmada, virüsün bulaşma riskinin evde yüzde 10,3, hastanelerde yüzde 1 ve toplu taşımada yüzde 0,1 olduğu aktarıldı.
Çalışmada 318 noktada koronavirüs salgının kapalı alanda, yalnızca 2 noktada ise açık havada başladığı görüldü. Buna göre vakaların birçoğu kişiler evlerindeyken açığa çıktı.
Filtrelenen veriler, 120 şehirde bin 245 doğrulanmış virüs vakasını kapsayan 318 salgınını ortaya koydu. Salgınların yeri ise beş kategoriye ayrıldı: ev, toplu taşıma, hastane, eğlence ve diğer.
EV SALGINLARININ ÇOĞU 3 -5 VAKA İLE SONUÇLANDI
Salgınların yaklaşık yüzde 80'i ev ortamında, yüzde 34'ü ise toplu taşıma araçlarında meydana geldi. Bununla birlikte, ev salgınlarının çoğu üç ile beş vakayla sonuçlandı.
Söz konusu araştırma nedeniyle bilim insanları koronavirüsten korunmak için insanlardan evlerinde de hijyene, sosyal mesafe ve maske takmaya dikkat etmeleri hakkında uyardı.
EN ÇOK VAKA ABD'DE
Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 5 milyon 612 bin 27 kişi Kovid-19'a yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (3 milyon 363 bin 235), Hindistan (2 milyon 701 bin 604), Rusya (927 bin 745), Güney Afrika (589 bin 886), Peru (541 bin 493), Meksika (525 bin 733), Kolombiya (476 bin 660), Şili (387 bin 502), İspanya (382 bin 142), İran (345 bin 450), İngiltere (319 bin 197), Suudi Arabistan (299 bin 914), Arjantin (299 bin 126), Pakistan (289 bin 832), Bangladeş (279 bin 144) ve İtalya (254 bin 235).
Türkiye'de vaka sayısı 250 bin 542'ye ulaştı.
Vaka sayısı 100 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Almanya (226 bin 686), Fransa (219 bin 29), Irak (180 bin 133), Filipinler (164 bin 474), Endonezya (141 bin 370), Kanada (122 bin 872), Katar (115 bin 368), Kazakistan (103 bin 300), Ekvador (101 bin 751) ve Bolivya (101 bin 223)."