Bunu daha önce hiç duymadınız! İnsanların yüzde 80'i koronavirüse...

Söz konusu araştırma nedeniyle bilim insanları koronavirüsten korunmak için insanlardan evlerinde de hijyene, sosyal mesafe ve maske takmaya dikkat etmeleri hakkında uyardı.

EN ÇOK VAKA ABD'DE

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 5 milyon 612 bin 27 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (3 milyon 363 bin 235), Hindistan (2 milyon 701 bin 604), Rusya (927 bin 745), Güney Afrika (589 bin 886), Peru (541 bin 493), Meksika (525 bin 733), Kolombiya (476 bin 660), Şili (387 bin 502), İspanya (382 bin 142), İran (345 bin 450), İngiltere (319 bin 197), Suudi Arabistan (299 bin 914), Arjantin (299 bin 126), Pakistan (289 bin 832), Bangladeş (279 bin 144) ve İtalya (254 bin 235).