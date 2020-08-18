Korvet tipi askeri gemideki hasarın tamiri için Türkiye ve Bangladeşli ilgili makamların anlaşmaya vardığını aktaran Çakıl, söz konusu geminin önümüzdeki günlerde tamir için Türkiye'ye gideceğini kaydetti.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA