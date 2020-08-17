Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 17.08.2020 14:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2020 14:30
    ABONE OL

    ün sıfır noktasında şoke eden görüntü! Adeta balık istifi gibi...

    Dünyayı ele geçiren ün sıfır noktası olarak ilan edilen ’dan gelen görüntüler şoke etti. Wuhan kentinde haftasonu havuzlar ve su parklarında yoğunluk yaşandı. Kentte hayat normale dönerken, bir eğlence merkezindeki gösteriyi izlemek isteyen insanların hiçbir koruyucu önlem almadan havuzda oluşturduğu balık istifi görüntüler tartışma konusu oldu.

    Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 773 bin 95 kişi öldü.

    Vaka sayısı 21 milyon 827 bin 459'a çıkarken, virüs saptanan 14 milyon 564 bin 827 kişi sağlığına kavuştu.

    Dünyada tedavisi süren 6 milyon 489 bin 537 aktif vaka bulunuyor.

    Wuhan'da hayat aylar süren karantina ve katı kısıtlamaların ardından normale dönmüştü. Kentte birçok yerde artık hiçbir kısıtlama geçerli değil.

    Milyonlarca kişi koronavirüs ile savaşırken sıfır noktası olarak kabul edilen Çin'in Hubey eyaletindeki Wuhan kentinden gelen son görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı.

    AFP tarafından servis edilen fotoğraflarda, Playa Maya su parkındaki bir gösteriyi izlemek isteyen binlerce insanın maske ve sosyal mesafe gibi tedbirleri uygulamadan havuzda toplandığı görülüyor.

    Bilim insanları, kentte vaka sayısı olmasa bile başka şehirlerde ve diğer ülkelerde risk devam ederken 'sosyal mesafe'nin hiçe sayılmasının ilerde daha büyük riskler doğurabileceği uyarısında bulundu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Koronavirüsün sıfır noktasında şoke eden görüntü! Adeta balık istifi gibi...
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri