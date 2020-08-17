Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 773 bin 95 kişi öldü.

Vaka sayısı 21 milyon 827 bin 459'a çıkarken, virüs saptanan 14 milyon 564 bin 827 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 489 bin 537 aktif vaka bulunuyor.