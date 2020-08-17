Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 773 bin 95 kişi öldü.
Vaka sayısı 21 milyon 827 bin 459'a çıkarken, virüs saptanan 14 milyon 564 bin 827 kişi sağlığına kavuştu.
Dünyada tedavisi süren 6 milyon 489 bin 537 aktif vaka bulunuyor.
Wuhan'da hayat aylar süren karantina ve katı kısıtlamaların ardından normale dönmüştü. Kentte birçok yerde artık hiçbir kısıtlama geçerli değil.
Milyonlarca kişi koronavirüs ile savaşırken sıfır noktası olarak kabul edilen Çin'in Hubey eyaletindeki Wuhan kentinden gelen son görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı.
AFP tarafından servis edilen fotoğraflarda, Playa Maya su parkındaki bir gösteriyi izlemek isteyen binlerce insanın maske ve sosyal mesafe gibi tedbirleri uygulamadan havuzda toplandığı görülüyor.