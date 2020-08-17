Koronavirüs salgını Avrupa'da yeniden alevlendi: Vaka sayısı hızla artıyor





İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde cuma gününden bu yana yeni vakalarda 16 binden fazla artış açıkladı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son haftalarda dikkati çeken yeni vaka sayılarındaki artış hızının devam ettiği gözlendi.

PCR testlerine göre ülkede tespit edilen toplam Kovid-19 vakasını cuma günü 342 bin 813 olarak veren bakanlık, bugün bu sayıyı 16 bin 269 artışla 359 bin 82 olarak güncelledi.

Diğer yandan perşembe 2935 ve cuma 2987 olarak verilen günlük vaka artışı bugün için 1833 olarak açıklandı.

Ülkedeki 17 özerk yönetimin tümünde yeni vaka tespit edilirken, bunlar arasında Aragon (389), Bask (344), Madrid (324) ve Endülüs (203) bölgeleri salgının en yoğun görüldüğü yerler olarak öne çıktı.

Bakanlık, Kovid-19'dan son 7 günde 54 kişinin öldüğünü ve virüsle bağlantılı hayatını kaybedenlerin toplam sayının 28 bin 646'ya çıktığını duyurdu.