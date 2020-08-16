Mitingde konuşan Lukaşenko, 1990'larda ülkedeki ekonomik durumun çok kötü olduğu bir zamanda kendisini halkın seçtiğini belirterek, "O zaman benden, çok genç, deneyimsiz bir insandan, halkı uçurumdan uzaklaştırmamı istediniz. Biz bunu yaptık. Milyonların hayalini yerine getirdik. Tarihimizde ilk kez bağımsız ve egemen bir devlet kurduk." dedi.

Litvanya, Letonya, Polonya ve Ukrayna'nın Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tekrarlanmasını "emrettiğini" ifade eden Lukaşenko, onların istediği gibi yeniden seçim yapılırsa ülkenin hiçbir zaman istikrara kavuşmayacağını kaydetti. Lukaşenko, "Biz o zaman devlet, millet ve halk olarak öleceğiz." diye konuştu.

Ülkesinin Rusya ve Avrupa arasında "sıhhi kordon" olmayacağını söyleyen Lukaşenko, "Avrupa için de tuvalet olmamalıyız." ifadesini kullandı.