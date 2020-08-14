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    • 14.08.2020 14:46
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    Son dakika: 'de Türk varlığını hazmedemeyen GKRY'den skandal teklifi

    Son dakika herine göre, sismik araştırma gemisi için 'de NAVTEX ilan edilmesiyle paniğe kapılan Yunanistan ve  (GKRY) AB ülkelerine sığındı. Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Doğu Akdeniz’deki 'ye karşı bir Avrupa filosunun oluşacağını söyledi.

    GKRY'den skandal Türkiye teklifi

    'nin sismik araştırma gemisi 'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında 'de yeni bir Navtex ilan etmesi sonrası panikleyen Yunanistan ve destekçi sayısını arttırmaya çalıyor. Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Doğu Akdeniz'deki Türkiye'ye karşı bir Avrupa filosunun oluşacağını söyledi. Doğu Akdeniz'de sadece Fransa'nın yer almayacağını belirten Hristodulidis, "Fransa'nın yanında tüm Doğu Akdeniz'e dağılacak AB üyesi başka ülkeleri de göreceğiz" dedi.


    FRANSA İLE TÜRKİYE'YE MESAJ
    Fransa ile son günlerde askeri tatbikatlar yaptıklarını kaydeden Hristodulidis,tatbikatlarla Türkiye'ye karşı güçlü bir mesaj gönderdiklerini iddia ederek, "AB'nin bölgede başrol oynaması gerekiyor ancak maalesef bu böyle değil" dedi. Hristodulidis, Fransa'nın başrol üstlenmesini de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios ise Rum Yönetimi'nin, AB'den Türkiye'ye yaptırım uygulamasını talep ettiklerini açıkladı. Kusios, Türkiye'ye karşı caydırıcı önlemler alınması gerektiğini savundu.

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