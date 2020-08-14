Karantinanın başlangıcında yapılan testlerde kasaba halkının yüzde 2,6'sında virüs tespit edildi. Karantinanın başlamasından birkaç hafta sonra ise bu oran yüzde 1,2'ye geriledi. Bu zaman dilimi içerisinde, virüsü kapanların yüzde 40'ı herhangi bir semptom göstermedi.

Londra'daki Imperial College ve Padua Üniversitesi tarafından ortak yapılan araştırmada ayrıca, test sonucu pozitif çıkan kişilerde, virüsün ortalama 9,3 günde kaybolduğu görüldü.

Araştırma sonuçlarına ilişkin raporda, "Asemptomatik kişiler, virüsü taşıdıklarının kesinlikle farkında değiller. Yaşam tarzları ve yaptıkları işe bağlı olarak, davranışlarını hiç değiştirmeden farklı kişilerle bir araya gelebiliyorlar" denildi.