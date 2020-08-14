Kovid-19 salgınında, günlük sayısının 3 bine yaklaşmasının ardından Sağlık Bakanı Salvador İlla, ülkedeki 17 özerk yönetimin hükümetleriyle acil toplantı yaptı.

Bakan İlla, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, vaka artışlarını önlemek için 11 ek önlem aldıklarını bildirdi.

SİGARA İÇMEK YASAKLANDI

Bu kapsamda ülke genelinde açık kamusal alanlarda en az 2 metre olan sosyal mesafenin korunmadığı yerlerde sigara içilmesinin yasaklandığını belirten İlla, disko ve barların da kapatıldığını duyurdu.

İlla, gece yarısından itibaren müşteri kabul etmeleri yasaklanan otel ve restoranların da en geç saat 01.00'de kapatılacaklarını söyledi.

Ayrıca, Kovid-19 ile ilgili sağlık ocaklarına yapılan yeni başvurularda en fazla 72 saat içinde PCR testlerinin yapılacağını aktaran İlla, yaşlı bakımevlerine ziyaretlerin kısıtlanacağını, restoran, kafe gibi yerlerde sosyal mesafenin korunmasına özen gösterileceğini, gençlerin açık alanlarda toplu olarak içki içmesinin engelleneceğini söyledi.

VAKA SAYISININ YOĞUN OLDUĞU YERLERDE...

Sağlık Bakanı, Kovid-19 vakalarının yoğun görüldüğü mahallelerde yaşayan herkese kısa sürede PCR testinin yapılmasının da önemine işaret etti.

İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki mevcut durumunun salgının en yoğun olduğu mart-nisan aylarıyla kıyaslanmasının yanlış olduğunu belirten İlla, "Hastanelerdeki yoğunluk açısından tamamen farklı bir durumdayız ancak yeni vaka artışına müsaade edemeyiz." dedi.

Kovid-19 salgınında yeni vakalarda ciddi artışların gözlendiği İspanya'da, Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre son 24 saatte 2 bin 935 yeni vaka saptandı. Böylece Kovid-19'da PCR testlerine göre toplam vaka sayısı 337 bin 334'e ulaşırken, 28 bin 605 kişi de hayatını kaybetti.

Bugün için şimdiye kadar sadece Katalonya özerk yönetim hükümeti Kovid-19 verilerini güncelleyerek bölgede son 24 saatte 1075 yeni vaka olduğunu duyurdu.

Vatandaşlarına, İspanya'nın (Katalonya, Madrid ve Aragon başta olmak üzere) bazı bölgelerine gitmemeleri tavsiyesinde bulunan birçok Avrupa ülkesi, İspanya'dan gelenlere 14 günlük karantina uygulaması yapıyor.

KIRMIZI BÖLGE İLAN EDİLDİ

Fransa'da başkent Paris ve Bouches-du-Rhone bölgesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) aktif şekilde yayıldığı "kırmızı bölge" olarak ilan edildiği bildirildi.

Resmi gazetede bugün yayımlanan karara göre, ülkede günlük vaka sayılarının tekrar artışa geçmesinin ardından Paris ve aralarında Marsilya kentinin de bulunduğu Bouches-du-Rhone bölgesi, Kovid-19'un aktif şekilde yayıldığı kırmızı bölge ilan edildi.

Buna göre valiler, serbest dolaşımı kısıtlamaya, restoran ve kafeler gibi kamuya açık bazı iş yerlerini kapatmaya ve toplu taşıma araçlarını sınırlamaya yönelik kararlar alabilecek.

YUNANİSTAN DA EK TEBİRLER ALDI

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın devam etmesi üzerine yeni tedbirlerin uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, düzenlediği basın toplantısıyla getirilen ek tedbirleri açıkladı.

Başkent Atina ve Pire'nin de dahil olduğu Attiki, Girit, Doğu Makedonya, Trakya bölgeleriyle Mikonos, Poros ve Santorini adalarındaki eğlence yerleri ve restoranların 24 Ağustos'a kadar 00.00-07.00 saatlerinde kapalı kalacağını belirten Hardalias, vakaların görüldüğü yerlerde tüm sosyal etkinliklerde 50 kişilik grup sınırlandırılması getirildiğini aktardı.

Hardalias, askeri karargah ve göçmen kamplarındaki tüm alanlarda mecburi maske önleminin uygulanacağını dile getirerek, ayrıca kamu sektöründe, yüksek riskli grupların 31 Ağustos'a kadar uzaktan çalışacaklarını söyledi.

Yunanistan'da salgının başlangıcından bu yana 6 bin 381 vaka kaydedildi, 221 kişi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Attiki, 2 bin 495 vaka sayısıyla ülkede salgının en yoğun yaşandığı bölge olarak öne çıkıyor.

Restoran ve kafeler hariç tüm kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu bulunan ülkede, bu kurala uymayanlara 150 avro para cezası uygulanıyor.