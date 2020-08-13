Gençleri kendilerini yanıltıcı bir güvende hissetmemeleri konusunda uyaran Mathur Gaiha ''Birçok kişi, gençliklerinin onları COVID-19 belirtilerinden koruyacağını sanıyor. Ancak edindiğimiz veriler, bunun e-sigara kullanıcıları için geçerli olmadığını gösteriyor. Hatta enfekte olma riski biraz değil, bariz bir oranda artıyor'' ifadelerini kullandı.



ABD GENELİNDE 4 BİNDEN FAZLA DENEK KATILDI

Araştırmaya Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı bölgelerinden katılan 4 bin 351 kişi arasında geleneksel sigara ve e-sigara kullananların aynı oranda bulunmasına, farklı cinsiyet ve etnik kökenleri temsil etmesine de özen gösterildi.