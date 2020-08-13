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    • Dünya
    • 13.08.2020 13:22
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    • 13.08.2020 13:22
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    'da ten can kaybı artıyor! Kritik sınıra dayandı

    salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan 'da son 24 saatte salgın nedeniyle 174 kişi daha hayatını kaybetti. Bu ölümlerle birlikte 20 bin sınırına daha da yaklaşılırken, vaka sayısı ise 336 bin 324'e çıktı.

    İran'da can kaybı artıyor! Kritik sınıra dayandı

    'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 174 artarak 19 bin 162'ye yükseldi.

    Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 174 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 2 bin 625 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

    Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 19 bin 162'ye, vaka sayısının da 336 bin 324'e çıktığını aktardı.

    Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 971'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 292 bin 58'e ulaştığının bilgisini paylaştı.

    Sözcü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının da bugün itibarıyla 2 milyon 788 bin 27 olduğunu kaydetti.

    İRANLI SPORCU DA KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ
    Öte yandan Wushu sporunda dünya çapında dereceleri bulunan İranlı sporcu Emin Mukimipur'un (36) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

    Kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda 16 madalya kazanan Mukimipur, 4 gün boyunca sürdürdüğü virüsle mücadelesine yenik düşerek tedavi gördüğü memleketi Hürmüzgan eyaletinde yaşamını yitirdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya İran'da koronavirüsten can kaybı artıyor! Kritik sınıra dayandı
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