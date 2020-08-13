Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kenti yetkilileri, Brezilya'dan ithal edilen tavuk kanatlarında yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yetkililer, Haziran ayında itibaren ithal edilen et ve deniz ürünlerinde koronavirüs kontrolleri yaptıklarını belirtti.
Shenzhen'in sağlık yetkilileri, Brezilya'dan gelen dondurulmuş tavuk kanatlarında koronavirüs olduğunu açıkladı.
Söz konusu olayın ardından ürünlerin depolandığı bölgede çalışanlara yapılan koronavirüs testinin tamamının negatif çıktığı, tavuk ürünlerinin bulunduğu yerdeki diğer gıdalarda yapılan testlerin de negatif sonuç verdiği aktarıldı.
BREZİLYA'DA VAKA SAYISI GİDEREK YÜKSELİYOR!
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1175 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1175 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 104 bin 201'e, vaka sayısı da 55 bin 155 artarak 3 milyon 164 bin 785'e yükseldi.
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 639 bin 562 vaka ve 25 bin 571 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.