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    • 13.08.2020 13:42
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    Biden’ın başkan yardımcısı adayı Türk düşmanı çıktı!

    'de başkanlık lerine kısa bir süre kala Demokratların adayı , seçilmesi durumunda 'i yardımcısı yapacağını açıkladı. Biden'ın seçilmesi durumunda ABD'nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı olacak olan Harris hakkında detayı dikkat çekti. Harris, görevi zamanında 1915 olaylarını 'soykırım olarak tanıyan tasarıyı' imzalamasıyla biliniyor.

    Biden’ın başkan yardımcısı adayı Türk düşmanı çıktı!

    'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık lerine kısa bir süre kala Demokratların Başkan Adayı Kaliforniya'dan senatör olarak seçilmiş 'in başkan yardımcısı adayı olacağını açıkladı. Senatörlükten evvel görevini de gerçekleştirmiş olan Harris Hintli ve Jamaikalı bir ailenin evladı.

    "ERMENİ SOYKIRIMININ TANINMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

    Kamala Harris, Kongre'de karşıtı tutumuyla bilinen bir isim. Özellikle dış politikadaki görüşleriyle bilinen Harris, 1915 olaylarının " soykırımı" olarak tanınması için çalıştı.

    Harris, 2019'da senatörler ve Ted Cruz ile birlikte ABD Senatosu'na 1915 olaylarını soykırım olarak tanınması için önerge verdi.

    SÖZDE TASARI TRUMP'TAN GERİ DÖNMÜŞTÜ

    Senato'da yapılan oylamada kabul edilen tasarı ABD Başkanı Trump'tan geri dönmüş, ABD , Senato'da oybirliğiyle kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen sözde Ermeni tasarısına katılmadıklarını açıklamıştı.

    Harris, sözde ermeni soykırımı açıklamalarında skandal ifadeler kullanarak, "İnsanlık tarihinin en karanlık zamanlarından biri olan Ermeni soykırımının uygun bir şekilde tanınması için Ermeni toplumunun yanında olacağım" açıklaması yapmıştı.

    TRUMP'IN SURİYE POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

    Harris, senatörlüğü döneminde ABD Başkanı 'ın özellikle politikalarının yanlış olduğunu söyledi. Trump'ın 'deki askerlerini geri çekme kararının yanlış olduğunu belirterek yönetime sert eleştiriler yöneltti.

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