Biden’ın başkan yardımcısı adayı Türk düşmanı çıktı!

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala Demokratların Başkan Adayı Joe Biden Kaliforniya'dan senatör olarak seçilmiş Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı olacağını açıkladı. Senatörlükten evvel California Eyalet Savcılığı görevini de gerçekleştirmiş olan Harris Hintli ve Jamaikalı bir ailenin evladı.

"ERMENİ SOYKIRIMININ TANINMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Kamala Harris, Kongre'de Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen bir isim. Özellikle dış politikadaki görüşleriyle bilinen Harris, 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınması için çalıştı.

Harris, 2019'da senatörler Bob Menendez ve Ted Cruz ile birlikte ABD Senatosu'na 1915 olaylarını soykırım olarak tanınması için önerge verdi.

SÖZDE TASARI TRUMP'TAN GERİ DÖNMÜŞTÜ

Senato'da yapılan oylamada kabul edilen tasarı ABD Başkanı Trump'tan geri dönmüş, ABD Dışişleri Bakanlığı, Senato'da oybirliğiyle kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen sözde Ermeni tasarısına katılmadıklarını açıklamıştı.

Harris, sözde ermeni soykırımı açıklamalarında skandal ifadeler kullanarak, "İnsanlık tarihinin en karanlık zamanlarından biri olan Ermeni soykırımının uygun bir şekilde tanınması için Ermeni toplumunun yanında olacağım" açıklaması yapmıştı.

TRUMP'IN SURİYE POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

Harris, senatörlüğü döneminde ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle Orta Doğu politikalarının yanlış olduğunu söyledi. Trump'ın Suriye'deki askerlerini geri çekme kararının yanlış olduğunu belirterek yönetime sert eleştiriler yöneltti.