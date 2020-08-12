Castex, "Yakından izlediğimiz salgında durumumuz kötüye gidiyor. 3 hafta önce günlük ortalama vaka sayımız 1000 civarındaydı. Şimdi 2000'e çıktı" dedi.
Salgının kontrol altında tutulamayacak bir noktaya gelebileceği uyarısında bulunan Castex ayrıca yerel yönetimlerden maske takma zorunluluğunu yaygınlaştırmalarını istedi.
Fransa'da ülke genelinde toplu taşıma araçlarıyla devlet daireleri ve mağazalar gibi kapalı alanlarda maske takmak zorunlu.
Bazı belediyeler, belli yerler için dışarıda da maske takma zorunluğu getirdi. Bunlar arasında başkent Paris'teki turistik mekanlar ve Sen Nehri'nin kıyıları da var.
NİCE GİBİ BAZI KENTLERDE SOKAKTA MASKE TAKMAK ZORUNLU
BBC'de yer alan habere göre, Mart ve Nisan'da büyük bir salgın dalgasının görüldüğü Fransa'da Covid-19 hastalığı sonucu 30 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Fransa ölü sayısında dünyada yedinci sırada.
KONSERLER VE SPOR ETKİNLİKLERİ
Sıkı karantina önlemlerinin ardından tatil sezonunun başlamasıyla ülkede Mayıs ve Haziran'da sınırlamalar hafifletilmiş yabancı ziyaretçilere kapılar açılmıştı.
5 binden fazla kişinin bir araya gelebileceği konser ve spor etkinliklerine bu ayın sonunda izin verilmesi planlanıyordu. Ancak yasak 30 Ekim'e kadar uzatıldı.