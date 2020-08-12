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    • Dünya
    • 12.08.2020 10:13
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    • 12.08.2020 10:13
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    'de aynı bölgesindeki 800 şüphesiyle ya alındı

    'nin eyaletindeki bir bölgesinde, yeni tip (Covid-19) bulaşmış olma ihtimaline karşın 800 çocuğun ya alındığı bildirildi.

    ABD' de korkutan gelişme! Tam 800 çocuk birden...

    'nın Cherokee İlçe Bölgesi tarafından güncellenen verilere göre, 800 öğrenci ve 42 okul görevlisi Covid-19 tehlikesine karşı altında tutuluyor.

    Geçen hafta itibarıyla okul içinde eğitime başlanan bölgede, 42 binden fazla öğrencinin bulunduğu kaydedildi.

    vakalarının ani artış göstermesi sonucu eyaletin diğer okul bölgelerinde yüz yüze eğitimin iptal edildiği belirtildi.

    ABD'DE OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİME DÖNÜLMESİ TARTIŞMALARI

    'nin güney ve batı eyaletlerinde Covid-19 vakalarında artış devam ederken, marttan beri kapalı olan okulların yaz sonu açılıp açılmayacağı da ülke gündeminde tartışılıyor. okulların açılması için eyalet yönetimlerine baskı yapıyor.

    ABD Başkanı , lardaki vaka ve ölümlerin azlığı nedeniyle okulların açılıp ailelerin de işlerine dönmesi gerektiğini savunurken, Demokratlar bu durumun birçok kişinin hayatını riske atabileceğini belirtiyor.

    FLORİDA'DA COVİD-19 ÖLÜMLERİNDE YENİ REKOR

    Öte yandan, Florida eyaletinde Kovid-19 ölümlerinde yeni bir rekora ulaşıldığı açıklandı.

    Florida Sağlık Dairesinden yapılan açıklamada, bugün Covid-19'dan 276 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 800 kişinin ise test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

    Şu ana kadar toplam 8 bin 685 kişinin Covid-19'dan hayatını kaybettiği eyalette, koronavirüs kaynaklı en yüksek ölüm vakaları 31 Temmuz'da 257 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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