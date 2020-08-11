Ancak bilim insanı bu çok önemli bilginin Çin Komünist Partisi yetkilileri ve kendi amirleri tarafından saklanmaya çalışıldığını açıkladı.

Li-Meng Yan yaşadıklarından sonra Hong Kong'dan ayrılarak ABD'ye gittiğini ve bu kaçışı virüsü dünyaya duyurabilmek için gerçekleştirdiğini söyledi.

Çin hükümetinin Hong Kong Üniversitesi'ndeki çalışmalarını engellediğini, dışarıdan gelen uzmanların araştırma yapmasına da izin vermeyerek gerçekleri sakladığını söyleyen bilim insanının bu açıklamaları büyük yankı getirdi.

Li-Meng Yan, televizyon yayınındaki açıklamasında 'Çin'in benim gibilere ne yaptığını çok iyi bildiğim için ABD'ye kaçmak zorunda kaldım' dedi.

Li-Meng Yan şu anda ABD'de güvenlik gerekçesiyle kimsenin bilmediği bir yerde gizlenmeye devam ediyor.

Çinli bilim insanı yaptığı açıklamalarda virüsle ilgili korkutucu bilgiler de verdi.

Ülkesine bir daha asla geri dönemeyeceğimi biliyorum diyen Dr. Yan, virüsün düşündüğümüzden daha ölümcül olduğunu ve daha önceki bilgilerimizle virüsle mücadele etmenin zor olduğunu anlattı.