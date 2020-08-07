Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı El-Cibriyat bölgesine baskın düzenledi.

Baskına karşılık veren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri gerçek mermi ile plastik mermi kullanırken, Filistinliler taşlarla karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 yaşındaki Daliya Ahmed Es-Semudi İsrail askerlerinin rastgele açtığı ateşte evindeyken kendisine isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan Semudi'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

İsrail ordusundan olayla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İsrail askerleri, zaman zaman işgal altındaki Batı Şeria'nın kent, köy ve beldelerine çeşitli sebeplerle baskınlar düzenliyor.