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    • 07.08.2020 15:26
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    Son dakika: Siyonist askerlerinin rastgele açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın şehit oldu

    Son dakika haberine göre, İşgal altındaki ’da askerlerinin rastgele açtığı ateşte seken merminin isabet etmesi sonucu evinde bulunan 23 yaşındaki genç bir kadın şehit oldu.

    Siyonist İsrail askerleri Filistinli bir kadını şehit etti!

    Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, askerleri sabah saatlerinde 'nın Cenin kentine bağlı El-Cibriyat bölgesine baskın düzenledi.

    Baskına karşılık veren ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri gerçek mermi ile plastik mermi kullanırken, Filistinliler taşlarla karşılık verdi.

    Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 yaşındaki Daliya Ahmed Es-Semudi İsrail askerlerinin rastgele açtığı ateşte evindeyken kendisine isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

    Açıklamada, hastaneye kaldırılan Semudi'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

    İsrail ordusundan olayla ilgili bir açıklama yapılmadı.

    İsrail askerleri, zaman zaman işgal altındaki Batı Şeria'nın kent, köy ve beldelerine çeşitli sebeplerle baskınlar düzenliyor.

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