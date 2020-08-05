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    • 05.08.2020 10:11
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    • 05.08.2020 10:11
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    Son dakika: Sağlık Bakanı’ndan uluslararası yardım çağrısı

    Son dakika haberine göre, ’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen da sağlık ekipmanlarının bulunduğu depoların da yok olması sonucu Lübnan ’ın uluslararası yardım çağrısı yaptığı belirtildi.

    Lübnan'dan uluslararası yardım çağrısı

    'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen da sağlık ekipmanlarının bulunduğu depoların da yok olması sonucu Lübnan 'ın uluslararası yardım çağrısı yaptığı belirtildi.


    Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen büyük patlama sonrası sağlık ekipmanlarının bulunduğu depoların da yıkıldığı belirtildi. Halihazırda ekonomik kriz döneminde olan Lübnan'ın Sağlık Bakanı Hamad Hasan'ın, uluslararası yardım çağrısı yaptığı aktarıldı. Öte yandan, patlamanın meydana geldiği noktanın çevresinde 2 kilometreye kadar tüm hastanelerin hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

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