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    • 05.08.2020 07:32
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    Son dakika: ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına "zehirli gaz" uyarısı: Bölgeden uzak durun

    Son dakika haberine göre, Lübnan'daki ABD Büyükelçiliği, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama nedeniyle ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarına zehirli gaz uyarısında bulundu.

    ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına kritik uyarı

    Lübnan'daki ABD Büyükelçiliği, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama nedeniyle ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarına zehirli gaz uyarısında bulundu.


    Elçilikten yapılan yazılı açıklamada, patlamada zehirli gazların açığa çıktığına dair haberlerin olduğu belirtildi ve vatandaşlara evlerinde kalmaları ve mümkünse maske kullanmaları uyarısı yapıldı.

    BÖLGEDEN UZAK DURUN
    Açıklamada, ABD vatandaşlarından patlamadan zarar gören bölgelerden uzak durmaları ve yerel makamların direktiflerine uymaları istendi.

    Son verilere göre Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada 73 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bini aşkın kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

    Haberler Dünya Son dakika: ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına "zehirli gaz" uyarısı: Bölgeden uzak durun
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