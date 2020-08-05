Bütün baskılara rağmen Keşmirlilerin haklarını savunmak için mücadele verdiğini vurgulayan Pröbsting, "Biz, bugün bütün dünyaya Keşmir halkının yalnız olmadığını göstermek için bir araya geldik. Dünyanın birçok yerinden insanlar Keşmir'le dayanışma içinde ve özgürlük, bağımsızlık mücadelesine destek oluyor." diye konuştu.

GEÇEN YIL CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜ KALDIRILMIŞTI

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.