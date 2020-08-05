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    • 05.08.2020 10:41
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    Son dakika: ndan açıklaması: Barış ve istikrara hizmet etmediği görülmektedir

    Son dakika haberine göre, Sözcüsü Hami Aksoy, sı'nın 'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin ardından geçen bir yılda, hayata geçirilen uygulamaların Cammu Keşmir'deki durumu daha da karmaşıklaştırdığını ve bölgede barış ve istikrara hizmet etmediğini bildirdi.

    Dışişlerinden Cammu Keşmir açıklaması

    Sözcüsü Hami Aksoy, sı'nın, Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin birinci yıl dönümü hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

    Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

    "Hindistan Anayasası'nın Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin ardından geçen bir yılda, hayata geçirilen uygulamaların Cammu Keşmir'deki durumu daha da karmaşıklaştırdığı ve bölgede barış ve istikrara hizmet etmediği görülmektedir. Türkiye bu sorunun diyalog yoluyla, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı çerçevesinde ve ilgili BM kararları temelinde çözüme kavuşturulması gerektiği yönündeki görüşünü muhafaza etmektedir."

    GEÇEN SENE CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜ KALDIRILMIŞTI
    Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliği ile 'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

    Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Cammu Keşmir açıklaması: Barış ve istikrara hizmet etmediği görülmektedir
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