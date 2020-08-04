Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.
ORDU BEYRUT'TA GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAK
Konsey ayrıca, ordunun, Beyrut'ta güvenliği sağlama görevini üstlenmesini, iç güvenlik güçleri, gümrükler, liman ve havalimanlarındaki silahlı güçler, silahlı koruma birlikleri ve itfaiyecilerin ordunun denetimine verilmesini kararlaştırdı.
Alınan kararlar arasında ayrıca, "yaralıların hastane masraflarının karşılanması için hastanelere fon tahsis edilmesi, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi, patlamada buğday silolarının zarar görmesi nedeniyle buğday tedarikinde bulunulması, ithalat ve ihracat faaliyetinin devam etmesi için Trablus Limanı'nın hazır hale getirilmesi, oluşan zararın tespit edilmesi için Lübnan ordusuyla koordine içinde Yüksek Yardım Komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun evleri kullanılamayacak duruma gelen ailelere barınak sağlaması, yabancı ülkelerden gelecek yardımlar için özel bir fon kurulması" yer aldı.
FELAKET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ
Yüksek Savunma Konseyi daha önce de Beyrut'u felaket bölgesi ilan etmişti.
Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre Beyrut'taki patlamada 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 binden fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.
Başbakan Hassan Diyab patlama nedeniyle ülkede çarşamba günü için "ulusal yas" ilan etmişti.
BEYRUT'TAKİ PATLAMADA ÖLÜ SAYISI 73'E YÜKSELDİ
Lübnan En-Nehar Gazetesi'nin Sağlık Bakanı Hamed Hasan'a dayandırdığı haberde, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise 3 binden fazla olduğu belirtildi.
Lübnan Kızılhaç Örgütü Genel Sekreteri George Kettaneh da yaralıların sayısının 3 bini aştığını ve Lübnan genelindeki hastanelere nakledildiklerini belirtti.
Lübnan Kızılhaç Örgütü'nün Twitter hesabında ise 75 ambulansın, 375 ilk yardım ekibiyle birlikte yaralılara yardım için çalıştığı ifade edildi.
Sağlık Bakanı Hamad Hasan daha önce, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısını 63 olarak açıklamış, yaralı sayısının da 3 bini geçtiğini aktarmıştı.
PATLAMA NEDENİYLE BUGÜN BANKALAR KAPALI OLACAK
Lübnan Bankalar Cemiyeti, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda yaşanan ve kentin farklı bölgelerinde büyük zarara neden olan patlama nedeniyle tüm banka şubelerinin bugün kapalı olacağını duyurdu.
Açıklamada ayrıca, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.