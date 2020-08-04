Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen patlamaya ilişkin, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak her zaman Lübnan'ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandı.







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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Lübnan'a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamaya ilişkin, "Lübnan halkının acılarını paylaşıyoruz. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız." ifadesini kullandı.

Oktay, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenler için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Fuat Oktay, mesajında, "Kardeş ülke Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. ??Lübnan halkının acılarını paylaşıyoruz. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız." ifadesine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız. Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Enkaz altında kalanların sağ salim kurtulmasını diliyoruz. Lübnan'ın kardeşi Türkiye bu zor günde kardeşlerinin yanındadır."



