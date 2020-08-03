Ülke şokta! Başbakan koronavirüse yakalandı

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Kosova Başbakanı Hoti kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Covid-19 testini yaptım ve sonucu pozitif olarak çıktı. Hafif bir öksürük dışında herhangi bir belirtim yok. Bugünden itibaren önümüzdeki iki hafta içerisinde izolasyonda olacağım. Görevlerimi evden sürdüreceğim" ifadelerine yer verdi.