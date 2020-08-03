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    • 03.08.2020 07:36
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    Son dakika: savaş uçakları 'yi vurdu

    Son dakika haberine göre, savaş uçakları 'nin güneyindeki bir tarım bölgesine hava saldırısı düzenledi. İsrail'in iddia ettiği saldırıyı Gazze'deki gruplardan henüz üstlenen olmadı.

    İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

    savaş uçakları 'nin güneyindeki bir tarım bölgesine hava saldırısı düzenledi.

    Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin tarım bölgesi el-Karara, İsrail savaş uçakları tarafından roketle vuruldu.

    Söz konusu saldırı, İsrail ordusunun, pazar akşamı Gazze'den bir roket mermisinin Gazze sınırına paralel bir bölgeye fırlatıldığını ve "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıklamasının ardından düzenlendi.

    Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

    İsrail'in iddia ettiği saldırıyı Gazze'deki gruplardan henüz üstlenen olmadı.

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