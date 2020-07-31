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    • Dünya
    • 31.07.2020 20:32
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    • 31.07.2020 20:32
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    İşgâlci askerleri Kurban Bayramı'nda Müslümanların kanını döktü

    askerlerinin, işgal altındaki 'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini eden göstericilere müdahalesinde 7 li yle yaralandı.

    İşgâlci İsrail askerleri bayramda kan döktü

    Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'in 'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini etmek isteyen Filistinlilerin, beldede gösteri düzenlediğini belirtti.

    Iştivi, İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek ile kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiğini anlattı.

    İsrail askerlerinin kullandığı gerçek ve plastik mermilerle 7 Filistinlinin yaralandığını kaydeden Iştivi, onlarca göstericinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

    Nablus'un Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteriler düzenleniyor.

    Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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