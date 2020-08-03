Koronavirüsten iyileşmenin sağlığa kavuşmak anlamına gelmediğini vurgulayan uzmanlar, koronanın sanılandan çok daha karmaşık ve sinsi bir hastalık olduğuna işaret etti.
Uzmanlara göre vücuda giren virüs ilerleyerek, girdiği tüm organlara zarar veriyor. Sadece akciğer, kalp ve böbreklerde değil, sinir sistemi ve beyinde de önemli hasara yol açıyor.
Nörologlar koronayı "Nöro-COVID" olarak adlandırıyor. Almanya Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Peter Berlit, koronanın neden olduğu hasara karşı uyardı.
Bild gazetesine konuşan Prof. Berlit, "Virüslerin ve bakterilerin vücutta açtığı hasarın kapanması bir yıl kadar sürüyor. Ama koronavirüste bunu halen bilmiyoruz. En erken 2021 ilkbaharında koronavirüste hangi etkilerin kaybolduğunu, hangilerinin kalıcı olduğunu görebileceğiz" dedi.
KORONAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?
COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.
En yaygın semptomlar:
ateş
kuru öksürük
yorgunluk
Daha seyrek görülen semptomlar:
ağrı ve sızı
boğaz ağrısı
ishal
konjunktivit
baş ağrısı
tat alma veya koku duyusunun kaybı
ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
Ciddi semptomlar:
solunum güçlüğü veya nefes darlığı
göğüs ağrısı veya göğüste baskı
konuşma veya hareket kaybı
Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.
Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.
Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.