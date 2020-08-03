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    • 03.08.2020 09:23
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    vücudumuzu adeta ele geçiriyor! Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Hastalık geçirenlerin yüzde 88'i...

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip dünya geneline 18 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüsün beyni de etkilediği ortaya çıktı. Tüm vücudu adeta etkisi altına alan koronavirüs ilgili uzmanlardan korkutan açıklamalar gelmeye devam ediyor. ’da koronavirüs geçiren hastaları gözlemleyen uzmanlar iyileşenlerin yüzde 88’inin rahatsızlıklarının devam ettiği sonucuna vardı.

    Koronavirüsten iyileşmenin sağlığa kavuşmak anlamına gelmediğini vurgulayan uzmanlar, koronanın sanılandan çok daha karmaşık ve sinsi bir hastalık olduğuna işaret etti.

    Uzmanlara göre vücuda giren virüs ilerleyerek, girdiği tüm organlara zarar veriyor. Sadece akciğer, kalp ve böbreklerde değil, sinir sistemi ve beyinde de önemli hasara yol açıyor.

    Nörologlar koronayı "Nöro-COVID" olarak adlandırıyor. Almanya Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Peter Berlit, koronanın neden olduğu hasara karşı uyardı.

    Bild gazetesine konuşan Prof. Berlit, "Virüslerin ve bakterilerin vücutta açtığı hasarın kapanması bir yıl kadar sürüyor. Ama koronavirüste bunu halen bilmiyoruz. En erken 2021 ilkbaharında koronavirüste hangi etkilerin kaybolduğunu, hangilerinin kalıcı olduğunu görebileceğiz" dedi.

    KORONAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?
    COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.

    En yaygın semptomlar:

    ateş

    kuru öksürük

    yorgunluk

    Daha seyrek görülen semptomlar:

    ağrı ve sızı

    boğaz ağrısı

    ishal

    konjunktivit

    baş ağrısı

    tat alma veya koku duyusunun kaybı

    ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

    Ciddi semptomlar:

    solunum güçlüğü veya nefes darlığı

    göğüs ağrısı veya göğüste baskı

    konuşma veya hareket kaybı

    Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.

    Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

    Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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