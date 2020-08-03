Bild gazetesine konuşan Prof. Berlit, "Virüslerin ve bakterilerin vücutta açtığı hasarın kapanması bir yıl kadar sürüyor. Ama koronavirüste bunu halen bilmiyoruz. En erken 2021 ilkbaharında koronavirüste hangi etkilerin kaybolduğunu, hangilerinin kalıcı olduğunu görebileceğiz" dedi.