



- Ülke genelinde gerçkleşen bin 916 ölümün İran vatandaşı olmaması dikkat çekiyor. Bu durum ise, çoğunlukla komşu Afganistan'dan gelen göçmenler ve mülteciler arasında orantısız sayıda ölüm olduğuna işaret ediyor.



Bununla birlikte, sızan verilerdeki vakaların ve ölümlerin genel eğilimi, farklı boyutlarda da olsa resmi raporlara benziyor. Yalnızca, ölümlerin ilk artışının Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarından çok daha dik ve Mart ayı ortalarında resmi rakamın beş katına denk geliyor.

Öte yandan, resmi rakamlara göre İran'da bugün itibariyla corona virüs kaynaklı can kaybı 17 bin 190'a, vaka sayısı ise 309 bin 437'ye yükseldi.