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    • Dünya
    • 02.08.2020 13:29
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    • 02.08.2020 13:29
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    'da kabusu! Ölü sayısı kritik sınırı aştı

    'da yeni tip kabusu bitmek bilmiyor. Son dönemde vaka sayılarının yeniden artmasıyla birlikte, ölümler de yükseldi. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı.

    İran'da koronavirüs kabusu! Kritik sınırı aştı

    'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 208 artarak 17 bin 190'a yükseldi.

    Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 208 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 685 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

    Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 17 bin 190'a, vaka sayısının 309 bin 437'ye çıktığını aktardı.

    Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 89'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 268 bin 102'ye ulaştığının bilgisini verdi.

    Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 2 milyon 508 bin 418 olduğunu kaydetti.

    Önceki günlerde 15 olarak açıklanan yüksek riskli eyaletlerin sayısını 2 olarak aktaran Lari, yalnızca Mazenderan ve Loristan eyaletlerinin "kırmızı bölge" olarak adlandırılan yüksek riskli eyaletler olduğunu belirtti.

    Sözcü Lari, Kum kentinin de "riskli bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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