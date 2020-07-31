Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 31.07.2020 14:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.07.2020 14:47
    ABONE OL

    : 'de flaş kararı! Kurallar geri geliyor

    haberine göre Başbakanı Boris Johnson, vaka sayılarındaki artışın ardından Kuzey İngiltere'de kısıtlamalarına geri dönüleceğini açıkladı. Ayrıca 8 Ağustos'tan itibaren maske takmak zorunlu olacak.

    İngiltere'de flaş korona kararı! Geri geliyor

    Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki vakalarının ardından alınan yeni kararları, düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

    Koronavirüs vaka sayısının 17 bini aştıgı İngiltere'de ikinci dalga korkusunun hızla yükseldiğini söyleyen Johnson, Kuzey İngiltere'de bazı kısıtlamalara geri dönüleceğini duyurdu.

    NORMALLEŞME ADIMLARI İKİ HAFTA ASKIYA ALINDI
    Sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağını söyleyen Johnson, "8 Ağustos'tan itibaren maske kullanımı zorunlu olacak. Kuralları ihlal edenlere 100 sterlin para cezası kesilecek" dedi.

    "ÜZGÜNÜM ANCAK RİSK ALAMAYIZ"
    İngiltere'deki kısıtlamaların 2 hafta erteleneceğini açıklayan Johnson, "1 Ağustos'ta İngiltere'de kapalı kalan riskli ortamları yeniden açmayı umuyorduk. Bugün bu değişiklikleri en az iki haftalığına ertelediğimizi üzülerek açıklıyorum. Attığımız adımların birçok insan için gerçek bir darbe olacağını biliyorum. Bunun için gerçekten çok üzgünüm ama riski alamayız." dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: İngiltere'de flaş koronavirüs kararı! Kurallar geri geliyor
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri