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    • 31.07.2020 01:59
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    'den gerilimi tırmandıracak hamle! 'a yönelik nı genişletti...

    'den 'a yönelik gerilimi tırmandıracak bir hamle geldi. ABD yönetimi, İran'ın nükleer, askeri ya da programları ile ilgili olduğu gerekçesiyle İran'a gönderenlere yaptırım uygulanacak metaller listesine, 22 özel metalin daha eklendiğini duyurdu.

    ABD'den gerilimi tırmandıracak hamle!

    'den 'a yönelik gerilimi tırmandıracak bir hamle geldi.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın nükleer, ve askeri programlarının, uluslararası barış ve güvenliğe büyük bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

    METAL YAPTIRIMLARI GENİŞLETİLDİ
    Bu tehditle mücadele etmek için İran'a yönelik nı genişlettiklerini vurgulayan Pompeo, "Bugün Dışişleri Bakanlığı İran'ın nükleer, askeri ya da balistik füze programları ile ilgili kullanılan 22 özel metali açıklıyor. Bu materyalleri, bilerek İran'a gönderenler yaptırımlara maruz kalacaklardır." ifadelerini kullandı.

    Pompeo ayrıca, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, İran'ın inşaat sektörünü kontrol ettiğini vurgulayarak, bazı belirli malzemelerin İran'a ya da İran'dan transferinin de yaptırımlara neden olacağını belirtti.

    ABD'nin yaptırım listesine aldığı 22 metal arasında alüminyum ve çelik türevleri de yer alıyor.

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