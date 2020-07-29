Hacızade yerin altından ilk kez füze ateşlenerek tatbikat gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Yeraltına gizlenen fırlatıcılarımızı kullanarak ilk kez balistik füzelerimizi ateşledik. Aynı zamanda bu tatbikatta zırhlı İHA'lar ile önceden belirlenen hedefler başarıyla imha edildi" ifadelerini kullandı.