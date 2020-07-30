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    • 30.07.2020 16:11
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    de ’ye tepkili! İlave kararı alındı

    Avrupa Birliği ()'den flaş kararı geldi. Edinilen bilgiye göre; AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, 57 kişi ve 9 kuruluşu kapsayan seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren lar bir yıl daha devam edecek.

    Avrupa Birliği'nden flaş Kuzey Kore kararı!

    Avrupa Birliği (), 'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle uyguladığı ları bir yıl uzattı. AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, 57 kişi ve 9 kuruluşu kapsayan seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar bir yıl daha devam edecek.

    Yaptırımlar, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden nükleer faaliyetleri, balistik füze çalışmaları ve diğer kitle imha silahlarıyla ilgili programları nedeniyle uygulanıyor.

    EN SERT YAPTIRIM

    AB'nin Kuzey Kore hakkındaki tedbirlerinin birliğin bir ülkeye uyguladığı en sert yaptırımlar olduğu vurgulandı.

    AB, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım kararını ile uyumlu olarak ilk kez 2006'da almıştı. BM'nin de ayrıca Kuzey Koreli 80 kişi ile 75 kuruluş hakkında yaptırım kararı bulunuyor.

    ABD Başkanı da geçen ay Kuzey Kore'ye ülkesinin yaptırımlarını bir yıl uzattığını açıklamıştı.

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