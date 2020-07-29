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    • Dünya
    • 29.07.2020 12:14
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    • 29.07.2020 12:14
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    'nın krallığı sarsılıyor: Gelirleri yüzde 45 düştü

    koronavirüs sonrası ekonomik krizle karşı karşıya. Ülke ikinci çeyrekte 29 milyar dolar bütçe açığı verdi. geliri aynı dönemde % 45 düştü. Geçen yılın ikinci çeyreğine göre, bu yıl ülkenin geliri % 49 düştü. Hükümet harcamalarında % 17 kesinti yaşandı.

    Suudi Arabistan'nın petrol krallığı sarsılıyor
    bu yılın ikinci çeyreğinde 29 milyar dolar bütçe açığı verdi. Koronavirüs krizi, bu yıl dünyanın en büyük ihracatçısının petrol dışındaki sektörlerine zarar vererek tarihi fiyat düşüşlerine neden oldu.

    YÜZDE 49 DÜŞÜŞ
    İkinci çeyrek petrol gelirleri yıllık% 45 düşüşle 25.5 milyar $ 'a geriledi. Toplam gelirler yüzde 49 düşüşle 36 milyar dolara geriledi. Üç aylık bütçe performansı raporunda, yılın ikinci çeyreğinde toplam harcamalar yıllık bazda% 17 azalarak 65 milyar dolara geriledi. Abu Dhabi Ticaret Bankası baş ekonomisti Monica Malik, "Harcamaları geri çekmek için bir geri çekilme şart. Nisan ayında açıklanan kemer sıkma önlemlerine zaten yansıdı. Ancak bunlar iyileşmeye katkı sağlamadı" ifadelerini kullandı.




    9 MİLYAR DOLAR AÇIK VERDİ
    Bu yıl ekonomik krizle karşı karşıya kalan Riyad, devlet çalışanlarına yaşam maliyeti ödeneğinin kaldırılması ve devlet gelirlerini artırmak için katma değer vergisini yüzde 15'e çıkarma gibi adımlar attı. 2020 yılının ilk üç ayında 9 milyar dolar açık veren Suudi Arabistan, bu yıl uluslararası pazarlarda 12 milyar dolar topladı ve iç pazarda 41,1 milyar riyal (10,96 milyar dolar) borç aldı. Bütçe verilerine göre, hükümet ikinci çeyrekte borçlanmaya ek olarak hükümet rezervlerinde yaklaşık 13 milyar dolar kullandı. Bu, büyük ölçüde hükümetin bu yıl hedeflediği 32 milyar dolarlık bir düşüş sınırı içinde.


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