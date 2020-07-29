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    • 29.07.2020 21:02
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    Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'nin 'dan asker çekme kararına ilişkin açıklama

    Genel Sekreteri , 'nin 'dan asker çekme ve bazı ülkelerine tekrar konuşlandırma kararının, Washington yönetiminin Avrupa'nın güvenliğine ve ittifaka olan bağlılığını gösterdiğini belirtti.

    NATO'dan ABD'nin kararına işkin açıklama

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Almanya'dan asker çekme ve bazı Avrupa ülkelerine tekrar konuşlandırma kararının, Washington yönetiminin Avrupa'nın güvenliğine ve ittifaka olan bağlılığını gösterdiğini belirtti.

    Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in, ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanlığına yönelik atılacak adımlara ilişkin duyurusunun ardından yazılı açıklama yaptı.

    Avrupa'da barış ve güvenliğin Kuzey Amerika için de önemli olduğunun altını çizen Jens Stoltenberg, "Belirsizleşen dünyada birlikte daha güçlüyüz ve güvendeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Stoltenberg, "Bakan Esper'in bugün Avrupa'daki ABD güçlerine ilişkin yaptığı açıklama, ABD'nin NATO'ya ve Avrupa'nın güvenliğine olan bağlılığını gösteriyor." ifadelerini kullanarak, ABD'nin söz konusu kararı almadan NATO müttefiklerine danıştığını kaydetti.

    ABD'nin kararı
    Mark Esper, "Şu anki EUCOM planı kapsamında ABD, Almanya'dan yaklaşık 11 bin 900 askerini çekecek. Böylece bu ülkedeki kabaca 36 bin olan asker sayımız 24 bine düşecek." açıklamasında bulunmuş, askerlerin bazılarının İtalya, İngiltere ve Polonya gibi ülkelere tekrar konuşlandırılacağına işaret etmişti.

    ABD Başkanı Trump, haziran ayı başında Pentagon'a, Almanya'da daimi olarak görevli ABD askeri sayısını 25 bine çekme talimatı vermişti
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