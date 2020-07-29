Avrupa'da barış ve güvenliğin Kuzey Amerika için de önemli olduğunun altını çizen Jens Stoltenberg, "Belirsizleşen dünyada birlikte daha güçlüyüz ve güvendeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, "Bakan Esper'in bugün Avrupa'daki ABD güçlerine ilişkin yaptığı açıklama, ABD'nin NATO'ya ve Avrupa'nın güvenliğine olan bağlılığını gösteriyor." ifadelerini kullanarak, ABD'nin söz konusu kararı almadan NATO müttefiklerine danıştığını kaydetti.