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    • 29.07.2020 17:25
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    'dan 12 bin askerini çekme kararı aldı

    () 11 bin 900 askerini 'dan çekme kararı aldı. Askerlerin 5 bin 400'ü başka ülkelerine edilecek. Kalanlar ise ABD'ye geri dönecek. Almanya'da konuşlu F-16 filosu 'ya sevk edilecek. Avrupa Komutanlığı Karargahı da 'ya taşınacak.

    ABD o ülkeden 12 bin askerini çekiyor!

    Savunma Bakanı () Mark Esper, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

    Pentagon şefi, 11 bin 900 askerin 'dan çekileceğini söyledi. Askerlerin 5 bin 400'ünün başka ülkelerine edileceğini kaydeden Esper, kalanların ABD'ye geri döneceğini belirtti. Taşınma işleminin haftalar içinde gerçekleşeceği bildirildi.

    Öte yandan Almanya'da konuşlu F-16 filosunun 'ya sevk edileceği aktarılırken, Avrupa Komutanlığı Karargahının da 'ya taşınacağı belirtildi.

    TALİMATI ABD BAŞKANI VERMİŞTİ

    ABD Başkanı , yönetiminin NATO'ya olan aidatını zamanında ödememesi sebebiyle, Almanya'da bulunan 35 bin Amerikan askerinin 25 binlere düşürülmesi talimatını vermişti. Trump'ın talimatına hem ABD içinden hem de NATO ve Almanya'dan tepki gelmişti. Trump'ın kasım ayında başkan olarak seçilmemesi durumunda planın rafa kaldırılacağı konuşuluyor.

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