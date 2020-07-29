ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Mark Esper, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Pentagon şefi, 11 bin 900 askerin Almanya'dan çekileceğini söyledi. Askerlerin 5 bin 400'ünün başka NATO ülkelerine transfer edileceğini kaydeden Esper, kalanların ABD'ye geri döneceğini belirtti. Taşınma işleminin haftalar içinde gerçekleşeceği bildirildi.

Öte yandan Almanya'da konuşlu F-16 filosunun İtalya'ya sevk edileceği aktarılırken, Avrupa Komutanlığı Karargahının da Belçika'ya taşınacağı belirtildi.

TALİMATI ABD BAŞKANI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Berlin yönetiminin NATO'ya olan aidatını zamanında ödememesi sebebiyle, Almanya'da bulunan 35 bin Amerikan askerinin 25 binlere düşürülmesi talimatını vermişti. Trump'ın talimatına hem ABD içinden hem de NATO ve Almanya'dan tepki gelmişti. Trump'ın kasım ayında başkan olarak seçilmemesi durumunda planın rafa kaldırılacağı konuşuluyor.